Artvin'de 'Butko Zeytini' Hasadı Başladı: 2025 Sezonu Açıldı

Artvin'in Yusufeli'nde üstün lezzet ödüllü 'Butko zeytini' hasadı başladı; 2025 sezonu açıldı, rekolte 450-500 ton arasında bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:50
Yusufeli'nde 2025 sezonu açıldı, rekolte beklentisi 450-500 ton

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen üstün lezzet ödüllü Butko zeytininin hasadı başladı. Çoruh Vadisi boyunca etkili olan mikroklima, yörede zeytin üretimini elverişli hale getiriyor.

Hasat sezonu ekim ayı ortasında başlayıp yaklaşık 2 ay sürüyor. Demirkent köyünde hasada başlayan üreticilerle bir araya gelen Vali Turan Ergün, merdivenle çıktığı ağaçtan zeytin toplayarak hasata katıldı.

Ergün, Yusufeli'de her bir zeytin ağacının zor koşullarda özenle yetiştirildiğini belirterek, "Artvin'de Çoruh Vadisi'nde yöreye özgü 'Butko' adı verilen zeytin türümüz var. Bugün de 2025'in zeytin hasadı sezonunu açtık." dedi.

Üretim verileri: Bölgedeki zeytin üretimi 880 dönüm alanda yapılıyor; bunun 100 dönümü Demirkent köyünde bulunuyor. Toplamda yaklaşık 25 bin zeytin ağacı var. Geçen yıl 550 ton zeytin ve yaklaşık 66 ton zeytinyağı üretildi. Bu yıl rekoltenin biraz daha düşük olması bekleniyor; tahmin edilen rakamlar 450-500 ton zeytin ve 55-60 ton zeytinyağıdır.

Yamaç arazide yapılan üretim nedeniyle hasadın meşakkatli olduğuna dikkat çeken Ergün, Artvin ürünlerinin asit oranının düşük ve kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise Butko zeytini için bir ay önce coğrafi tescil çalışması başlattıklarını bildirdi.

