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Artvin'de Çığ Düşmesi Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı cep telefonu ile görüntülendi, kar kütleleri köy yakınlarına kadar ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:18
Artvin'de Çığ Düşmesi Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Artvin'in Şavşat İlçesinde Doğa Olayı: Çığ Düşmesi

Artvin’in Şavşat ilçesinde, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne seren bir çığ olayı yaşandı. Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde, yamaçtan kar kütlesinin kayması ile meydana gelen çığ, bölgedeki yaşamı kısa süreliğine etkiledi.

Çığın Düşme Anı Cep Telefonuyla Görüntülendi

Bu şok edici an, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yamaçtan kopan kar ve çığ yığınları, köyün çevresine doğru ilerliyor. Çığın düşmesiyle birlikte, kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.

Bölgedeki vatandaşlar, doğanın bu güçlü ve tehlikeli anına tanıklık ederken, çığın vermiş olduğu hasar ve yaratmış olduğu tehlike, yaşam alanlarını tehdit ediyor.

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