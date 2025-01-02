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Artvin'de DKMP Personeline Saldırı: 3 Gözaltı

Artvin'de, DKMP ekiplerine saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:10
Artvin'de DKMP Personeline Saldırı: 3 Gözaltı

Artvin'deki Gözaltılar

Artvin'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelini darbettiği iddia edilen üç şüpheli, gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

DKMP Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetleri yürütüyordu. Bu kapsamda, Dokuzoğul köyünde yasa dışı av faaliyetlerinde bulunan kişileri içeren bir aracı takibe aldılar.

Aracı durdurmak isteyen DKMP personeli Ergün Efekan, Kemal Sancar ve Bayram Demirci ile araçtakiler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi neticesinde araçtaki B.S, Y.S. ve F.K. tarafından görevlilere saldırıda bulunuldu.

Yardım İstendi

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi ile birlikte jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ergün Efekan ve Kemal Sancar, ayakta tedavi edilirken; Bayram Demirci, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Olay yerinden kaçan şüpheliler, cumhuriyet savcılığının talimatıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçu kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

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