Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Artvin'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Artvin'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Bu durumla ilişkili olarak, 4 şüpheli insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Yakalama Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç olgusuyla mücadele amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Berta Köprüsü ve Yavuzköy bölgelerinde tespit ettikleri bazı araçları durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 10 Afgan, 7 İranlı ve 1 Bangladeşli olmak üzere toplam 18 göçmen ele geçirildi.

İşlemler ve Tutuklamalar

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, yasal süreçlerinin başlatılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.A. (27), F.İ. (28), H.Ç. (28) ve Ş.T. (50) mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda 4 zanlı tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bu operasyon, bölgedeki düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.