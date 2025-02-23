Artvin'de Eğitime Kar Nedeniyle Ara Verildi

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanabileceği vurgulandı. Bu bağlamda, "Tedbir amaçlı olarak öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir," ifadeleri kullanıldı.

İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadınların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Ergün'den Öğrencilere Mesaj

Vali Turan Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum," sözlerine yer verdi.