Artvin'de Geleneksel Çocuk Oyunları Kitaplaştı

Artvin'de Geleneksel Çocuk Oyunları Kitap Haline Geldi

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların geleneksel oyun kültürünü yaşatmak amacıyla özel kitaplar yayımladı. 'Oyna Artvin Projesi' kapsamında hazırlanan bu kitaplar, çocukların eğlenceli bir şekilde öğrenmesini hedefliyor.

Öne Çıkan Kitaplar

Proje çerçevesinde, üç farklı kitap hazırlandı: "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları", "Karagöz ve Hacivat ile Sayı Eğlencesi" ve "Dikkat Geliştirici 111 Oyun". Bu kitapların dağıtımına okullarda başlanmış bulunuyor.

Eğitim Müdürü'nden Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, yerel basına yaptığı açıklamada, Artvin’in eğitim altyapısının ve okullaşma oranının başarılı olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini vurguladı.

Acar, kitapların öğretmenlerin yaklaşık bir buçuk yıllık çalışması sonucu hazırlandığını ifade ederek, "Bu oyunlar çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimi için kritik öneme sahiptir" dedi. Ayrıca, geleneksel oyunların bir rehber kitap ile öğretmenlere sunulduğunu ve oyunların uygulamalı olarak sınıf ortamında oynanabileceğini söyledi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele

Acar, bu projeyle birlikte çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşabileceğini umduklarını belirtti. Kitapların sadece Artvin ile sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye'deki öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulacağını da ekledi.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce geleneksel çocuk oyunları kültürünün yaşatılması amacıyla çocuk oyunları içerikli kitaplar çıkarıldı.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce geleneksel çocuk oyunları kültürünün yaşatılması amacıyla çocuk oyunları içerikli kitaplar çıkarıldı.