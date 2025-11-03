Artvin'de Global Bilgi Çalışanları Görev Yeri Değişikliğine Tepki

Artvin'de Global Bilgi çalışanlarından görev yeri değişikliğine tepki

Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Merkezi Servisi bünyesindeki Ziraat Bankası projesinde görev yapan müşteri temsilcileri, yönetimin 30 Ekim'de bildirdiği görev yeri değişikliğine tepki göstererek bina önünde basın açıklaması yaptı.

Çalışanlar, bildirilen değişikliğin iş akdinde esaslı değişiklik anlamına geldiğini belirterek kararı kabul etmediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, görevlendirmenin kabul edilmediğinin iletilmesine rağmen sabah işe geldiklerinde çağrı sistemine erişimlerinin kapatıldığı, sadece bina giriş kartlarının aktif bırakıldığı ifade edildi.

Çalışanlardan Elif Tutar, durumu şu sözlerle aktardı: 'Biz Artvin lokasyonunda hizmet veriyoruz. 30 Ekim tarihinde tarafımıza bildirilen görev yeri değişikliğini kabul etmediğimizi beyan ettik. Ancak buna rağmen sabah işe geldiğimizde çağrı sistemine erişimimiz kapatıldı, sadece bina giriş kartlarımız aktif bırakıldı. Biz mevcut işimize devam etmek istiyoruz'

Çalışanlar ayrıca home office çalışma modelini kabul etmediklerini, sözleşmelerinde ofis çalışanı olarak yer aldıklarını ve ev ortamlarının uzaktan çalışmaya uygun olmadığını vurguladı. Tutar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Biz ofis çalışanıyız. Bu durum sözleşmemizde açıkça belirtiliyor. Home office çalışmanın zorunlu hale getirilmesi bizim özlük haklarımızı ortadan kaldırmaktadır. Biz hakkımızı istiyoruz'

