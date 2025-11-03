Artvin'de Global Bilgi Çalışanları Görev Yeri Değişikliğine Tepki

Artvin'de Global Bilgi'de Ziraat Bankası projesi çalışanları, 30 Ekim bildirimiyle gelen görev yeri değişikliğine karşı çıkarak bina önünde basın açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Artvin'de Global Bilgi Çalışanları Görev Yeri Değişikliğine Tepki

Artvin'de Global Bilgi çalışanlarından görev yeri değişikliğine tepki

Artvin

Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Merkezi Servisi bünyesindeki Ziraat Bankası projesinde görev yapan müşteri temsilcileri, yönetimin 30 Ekim'de bildirdiği görev yeri değişikliğine tepki göstererek bina önünde basın açıklaması yaptı.

Çalışanlar, bildirilen değişikliğin iş akdinde esaslı değişiklik anlamına geldiğini belirterek kararı kabul etmediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, görevlendirmenin kabul edilmediğinin iletilmesine rağmen sabah işe geldiklerinde çağrı sistemine erişimlerinin kapatıldığı, sadece bina giriş kartlarının aktif bırakıldığı ifade edildi.

Çalışanlardan Elif Tutar, durumu şu sözlerle aktardı: 'Biz Artvin lokasyonunda hizmet veriyoruz. 30 Ekim tarihinde tarafımıza bildirilen görev yeri değişikliğini kabul etmediğimizi beyan ettik. Ancak buna rağmen sabah işe geldiğimizde çağrı sistemine erişimimiz kapatıldı, sadece bina giriş kartlarımız aktif bırakıldı. Biz mevcut işimize devam etmek istiyoruz'

Çalışanlar ayrıca home office çalışma modelini kabul etmediklerini, sözleşmelerinde ofis çalışanı olarak yer aldıklarını ve ev ortamlarının uzaktan çalışmaya uygun olmadığını vurguladı. Tutar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Biz ofis çalışanıyız. Bu durum sözleşmemizde açıkça belirtiliyor. Home office çalışmanın zorunlu hale getirilmesi bizim özlük haklarımızı ortadan kaldırmaktadır. Biz hakkımızı istiyoruz'

ARTVİN’DE GLOBAL BİLGİ ÇAĞRI MERKEZİ’NDE ZİRAAT BANKASI PROJESİNDE GÖREV YAPAN MÜŞTERİ...

ARTVİN’DE GLOBAL BİLGİ ÇAĞRI MERKEZİ’NDE ZİRAAT BANKASI PROJESİNDE GÖREV YAPAN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ, GÖREV YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor