Artvin'de Gürcistan'a Kaçmayı Planlayan İki Kişi Yakalandı

Artvin'de Kaçış Girişimi Engellendi

Artvin, Türkiye - Artvin'de, Gürcistan'a geçmeye çalışan ve bir feçli hükümlü olan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlk Şüpheli: H.Ş.

Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, kenevir ekimi yapmak, şantaj yapmak gibi çeşitli suçlardan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan H.Ş.'nin yurt dışına çıkma girişimi hakkında bilgi aldı. Yapılan ihbarın ardından, Muratlı köyünde devriye ve arama çalışmaları başlatıldı.

H.Ş., devriye sırasında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İkinci Şüpheli: M.Y.

Diğer bir şüpheli olan M.Y. ise Kemalpaşa ilçesinin Sarp köyü sınırından Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı. M.Y.'nin hakkında 26 suç kaydı bulunuyor ve kendisine yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

M.Y., adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.