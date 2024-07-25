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Artvin'de Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

Artvin'de bir kişiyi ısıran sahipsiz köpek nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:02
Artvin'de Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

Artvin'de Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

Artvin'de meydana gelen bir olay nedeniyle hayvanların giriş çıkışı yasaklandı. Çayağzı Mahallesi'nde 22 Temmuz'da bir kişinin sahipsiz bir köpek tarafından ısırılması sonucu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önemli bir karar aldı.

Olay ve Alınan Önlemler

Kişi hastaneye başvurarak tedavi altına alındı ve olay sonrasında köpek gözlem altına alındı. Ancak, köpeğin ölümünün ardından, veteriner hekimler inceleme başlattı. Kuduz virüsü konusunda kesin bilgi elde edilmesi için köpekten alınan numune Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Yapılan ilk incelemede köpekte kuduz virüsüne rastlanmadığı belirtildi. Ancak, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, kesin sonuç alınana kadar Çayağzı Mahallesi ve Şehitlik köyüne hayvan giriş çıkışlarını yasaklama kararı aldı ve geçici tedbirler uygulamaya koydu.

Sahipsiz Hayvanlar Kontrol Ediliyor

Bölgedeki sahipsiz hayvanlar da belirlendi ve kuduz aşısı yapılarak kontrol altına alındı. Bu tedbirlerle, halk sağlığını koruma amacı güdülüyor.

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