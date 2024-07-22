Artvin'de Heyelan: 4 Eve Zarar Verdi

Artvin’de Heyelan Olayı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, 4 evi etkileyerek hasara yol açtı. Olay, dünden akşama doğru gerçekleşti.

Heyelan Anı Kameralara Yansıdı

Yeniköy bölgesinde meydana gelen heyelan, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından bir ay evvel heyelan riski nedeniyle boşaltılan bölgede gerçekleşti. Kaya ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu tahliye edilen 4 ev zarar gördü.

Can Kaybı Yok, Tedbirler Alınıyor

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, heyelan anı çevre sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bölgede, gelecekte olabilecek heyelanlara karşı önlem alınacağı ve kaya ıslah çalışmaları yapılacağı bildirildi.