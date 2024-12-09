Artvin'de Heyelan Altında Kalan Araçtaki 4 Kişinin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Artvin'de Heyelan Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden oldu. Heyelan altında kalan otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Heyelanın yaşandığı Kıyıcık mevkisi'nde, ulaşım şu an tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Ekipler, diğer şeridin açılması için çalışmalarına bugün de devam etti. Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte, kaybolan otomobilin bulunabilmesi amacıyla çeşitli teknik cihazlar ve dronlar kullanıldı.

Yardımcı Ekipler Ve Eğitimli Cihazlar

Yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki bölgede yoğunlaşan çalışmalar, iş makineleri yardımıyla gerçekleştirildi. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından otomobile ulaşarak içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardılar.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.