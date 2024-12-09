DOLAR
34,81 -0,04%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.973,79 -0,94%
BITCOIN
3.413.091,07 1,75%

Artvin'de Heyelan Altında Kalan Araçtaki 4 Kişinin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:36
Artvin'de Heyelan Altında Kalan Araçtaki 4 Kişinin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Artvin'de Heyelan Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden oldu. Heyelan altında kalan otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Heyelanın yaşandığı Kıyıcık mevkisi'nde, ulaşım şu an tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Ekipler, diğer şeridin açılması için çalışmalarına bugün de devam etti. Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte, kaybolan otomobilin bulunabilmesi amacıyla çeşitli teknik cihazlar ve dronlar kullanıldı.

Yardımcı Ekipler Ve Eğitimli Cihazlar

Yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki bölgede yoğunlaşan çalışmalar, iş makineleri yardımıyla gerçekleştirildi. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından otomobile ulaşarak içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardılar.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan...

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan...

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siyasi Partilerden Isparta'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı Mesajları
2
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı
3
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Esed Rejimine Sert Eleştiriler
4
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümlerinde Keşif Yapıldı
5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hac Organizasyonu Semineri Açıklamaları
6
İsrail Askerleri Gazze'de El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek