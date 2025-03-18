Artvin'de Heyelan Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 2 Ev Ağır Hasar Aldı

Artvin’deki heyelanda 1 ev yıkılırken, 2 ev ağır hasar gördü. Yetkililer, bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:54
Artvin'de Heyelan Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 2 Ev Ağır Hasar Aldı

Artvin'de Heyelan Olayı: 1 Ev Yıkıldı

Artvin'in Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkiinde 16 Mart tarihinde gerçekleşen heyelanın ardından, yeni bir heyelan daha yaşandı. Bu olayda, kısmen hasar gören bir ev tamamen yıkılırken, iki ev de ağır hasar aldı.

Heyelan Sonrası Durum

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılan evin yanı sıra, bir sera yıkılmış ve tarım arazileri de ciddi şekilde zarar gördü. AFAD ve Artvin Belediyesi ekipleri, alanda incelemelerine devam ediyor.

Belediye Başkanı’ndan Açıklama

Olay yerine gelen Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, heyelandan etkilenerek zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdem, iş makineleriyle yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Ayrıca, riskli alanlara yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Muhtarın Açıklamaları

Çamlık Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş, pazar günü gerçekleşen heyelanın ardından meydana gelen ikinci heyelan olayının, afetin boyutunu iki katına çıkardığını açıkladı. Yavuz Özdermir’e ait evin ve müştemilatının yıkıldığını ifade eden Durmuş, "600 metrelik alana 1 metre kalınlığında balçık yığıldı. İki ev ağır zarar gördü, birçok ağaç devrildi. Belediye başkanımızla beraber buradaydık ve şu anda tehlikenin geçmiş göründüğünü söyleyebilirim; yine de tedbir amacıyla iş makinelerinin burada tutulduğunu belirtti. "

Durmuş, balçık ve heyelan nedeniyle mahalle içindeki yolların ulaşıma kapandığını ve tarım arazilerinin de etkilendiğini kaydetti.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ise ağır hasar aldı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ise ağır hasar aldı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ise ağır hasar aldı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ise ağır hasar aldı.

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