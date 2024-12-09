Artvin'de Heyelanda 4 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin'de Heyelan Sonucu 4 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu kapattı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve bu korkunç gelişme tüm bölgeyi yasa boğdu. Artvin Valisi Turan Ergün, cenazelerin otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi'ne gönderildiğini açıkladı.

Heyelan ve Kurtarma Çalışmaları

Heyelan, 8 Aralık saat 03.15'te Kıyıcık mevkisinde meydana geldi. Olayın ardından ulaşımın tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda, Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen destek ekipleri çalışmalara katıldı.

Ekipler, heyelan anında toprak altında kalan otomobili bulmak için Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar kullandı. Ulaşımın sağlandığı yol ile deniz arasında yoğunlaşan çalışmalar sonucunda, aracın içindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Vali Ergün'ün Açıklamaları

Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelere baş sağlığı diliyorum" diyerek yaşanan acıyı paylaştı. Olayın ardından ailelerin bölgeye geldiğini ifade eden Ergün, cenazelerin otopsiden sonra ailelerine teslim edileceğini belirtti.

Aile Bireylerinin Duyguları

Heyelanda hayatını kaybedenlerden biri olan Nuri Apaydın'ın ağabeyi Ali Apaydın, kardeşiyle en son birkaç gün önce görüştüklerini anlattı. Nuri Apaydın'ın Gürcistan'a gitmek üzere yolda heyelana yakalandığını aktaran Ali Apaydın, kaybın ardından hissettikleri acıyı dile getirdi.

Vali Ergün, teknik desteklerin önemine vurgu yaparak, Rize ve Trabzon valileri ile tüm kamu kurumlarının katkılarını önemsediğini belirtti. AFAD ve İTÜ'den gelen uzmanların çevre alanlarda risk değerlendirmesi yaptığını ekledi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.