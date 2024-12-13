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Artvin'de Kar Engeli Aşıldı: Kapalı Köy Yolu Açıldı

Yusufeli'nde kar nedeniyle kapanan köy yolu, öğrencilere ve hastaya ulaşım sağlamak için açıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:04
Artvin'de Kar Engeli Aşıldı: Kapalı Köy Yolu Açıldı

Artvin'de Öğrenciler İçin Zor Bir Günün Ardından Umut

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu, hızlı müdahale sayesinde tekrar ulaşıma açıldı. Bıçakçılar köyündeki yol, öğleden sonra yağan kar sonrası ulaşıma kapandı ve köydeki Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin evlerine dönüşleri zorlaştı.

Öğrenciler İçin Hızlı Çözüm

Taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler, yollar kapalı olduğu için evlerine dönemedi. Durumu yetkililere bildiren öğrenci servisi şoförü, hemen harekete geçilmesini sağladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel'in talimatıyla bölgeye sevk edilen ekipler, kar nedeniyle kapalı olan 14 kilometrelik köy yolunu açarak öğrenci servisinin köye ulaşımını sağladı.

Acil Durumlar için Müdahale

Bunun yanı sıra, İl Özel İdaresi ekipleri, Şavşat'a bağlı Yağlı köyünde rahatsızlanan Saime Özcan'ın hastaneye ulaştırılması için de kapanan köy yolunu açtı. Yolun tekrar ulaşıma açılmasının hemen ardından Özcan, ekiplerce Şavşat Devlet Hastanesi'ne yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Bu olay, kar şartlarının zorlu geçtiği bölgelerde, acil durumlar için hızlı müdahale etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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