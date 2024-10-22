Artvin'de Kar Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Artvin'deki Kurtarma Operasyonu

Artvin'in Murgul ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yaylada mahsur kalan 5 kişilik bir grup güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

20 Ekim'de, Mağara Yaylası'na 2 bin 400 rakımlı bir alanda gezmeye giden arkadaş grubu, geceyi bölgedeki bir yayla evinde geçirmişti. Ancak, yoğun kar yağışının ardından yolların kapanması nedeniyle bu grup mahsur kaldı.

Kurtarma Çalışmaları

Durumun bildirilmesi üzerine, Artvin Valisi Turan Ergün’ün talimatları doğrultusunda, İl Özel İdaresi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, yol açma çalışmalarına başlandı.

Çığ riski nedeniyle yol açma çalışmaları, gece saatlerinde durduruldu. Ancak, hava şartlarının uygun hale gelmesinin ardından çalışmalar yeniden başlamış ve kar kalınlığı yer yer 1,5 metre olarak ölçülen 30 kilometrelik yayla yolu ulaşıma açılarak, mahsur kalan 5 kişi kurtarılmıştır.

Kurtarılanların Durumu

Kurtarma çalışmalarına 1 iş makinesi, 3 araç ve 8 personel ile 3 gönüllü katılırken, güvenli bir bölgeye götürülen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Mağara Yaylası'na kendilerine ait araçla gezmeye giden 5 kişilik arkadaş grubu, gece etkili olan kar yağışı sonrası bölgede yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan 30 kilometrelik yayla yolu ulaşıma açılarak mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Mağara Yaylası'na kendilerine ait araçla gezmeye giden 5 kişilik arkadaş grubu, gece etkili olan kar yağışı sonrası bölgede yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan 30 kilometrelik yayla yolu ulaşıma açılarak mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.