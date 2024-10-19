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Artvin'de Kar nedeniyle Kapalı Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açıldı

Artvin'deki yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:27
Artvin'de Kar nedeniyle Kapalı Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açıldı

Artvin'de Karla Mücadele Başarıyla Sonuçlandı

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası'nda yer alan altı köy, kar nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapandı.

Ulaşım Çalışmaları Tamamlandı

Karayolları ekipleri, iş makineleri ile gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar sonucunda, kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmayı başardı. Camili Geçidi'nde ise kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Yaylalar ve Kayak Merkezi Beyaza Büründü

Şavşat bölgesinde bulunan Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası, karla kaplanarak güzel bir kış manzarası oluşturdu. Ayrıca Yusufeli'nde, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri de beyaz örtüyle örtülerek kışın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisini çekti.

Diğer yandan, Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı düşerek, kış turizmi açısından olumlu bir gelişme yaşandı.

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve...

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve...

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve...

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve...

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve...

Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

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