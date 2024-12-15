Artvin'de Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli İlçelerinde Eğitime Ara Verildi

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ilçede yaşanabilecek ulaşım aksamaları konusunda halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kaymakamlık Açıklamaları

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Benzer bir şekilde, Yusufeli Kaymakamlığı da ilçedeki olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti ve yarın eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

İzinli Personel Duyurusu

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bildirildi.