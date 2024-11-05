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Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle 7 Köy Yolu Kapandı

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:08
Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle 7 Köy Yolu Kapandı

Artvin'de Ulaşım Sorunları

Artvin'de meydana gelen kar yağışı sonucunda, 7 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl genelinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kapanan Köyler

Yoğun kar nedeniyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar, Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köyüne ulaşım sağlanamıyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütmekte. Öte yandan Artvin Belediyesi ekipleri, kent merkezinde aralıklı olarak devam eden sağanağın yağmur suyu kanallarında tıkanmalara yol açmaması adına önlemler almakta.

Kar Kalınlıkları

Kafkasör Yaylası'ndaki kar kalınlığı 5 santimetreye, Atabarı Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı ise 10 santimetreye ulaşmış durumda.

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