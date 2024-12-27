Artvin'de Kardan Kapalı Köyde Hastaya Paletli Ambulansla Ulaşım Sağlandı

Efeler Köyündeki Hastaya Paletli Ambulans Yardımı

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yolu kardan kapanan Efeler köyünde yaşayan İdris Kaplan (66), rahatsızlanınca, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Kaplan'a ulaşmak için yaklaşık üç saat boyunca mücadele eden sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi köyde gerçekleştirdi. KOAH ve diyabet hastası olan Kaplan, paletli ambulansa alınarak yolun ulaşıma açık kısmındaki ambulansa transfer edildi. Daha sonra Kaplan, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kar Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Öte yandan, Karayolları ekipleri, Efeler köyünün de dahil olduğu Camili havzasındaki 6 köye ulaşımın sağlandığı Camili Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını sürdürmektedir.

Artvin'in Borçka ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Artvin'in Borçka ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.