Artvin'de Karla Kapanan Yolda Hasta Tahta Kızakla Taşındı

Artvin'de Zorlu Taşıma Operasyonu

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı, köy yollarını kapatarak yaşamı zora soktu. Maden köyünde ikamet eden Nazmiye Yılmaz (70), ahırda bakımını yaptığı hayvanın darbesi sonucunda yere düşerek yaralandı. Ailesinin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, sağlık ekibi köy girişine kadar ulaşabildi fakat yolun kapalı olması nedeniyle hastaya direkt olarak ulaşamadı.

Köy Sakinlerinden Destek

Bu durum karşısında köy halkı, Yılmaz'ı tahta bir kızağa yerleştirerek yaklaşık 4 kilometre mesafe kat edip ambulansa taşımaya karar verdi. Bu zorlu yolculuk, köy sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hastaya ulaşıldıktan sonra, sağlık ekipleri Yılmaz'ı alarak Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi süreci başlatıldı. Yılmaz’ın hastaneye taşınma anı, köydeki dayanışmanın ve özverinin güzel bir örneğini sergiledi.