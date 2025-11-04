Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi

Artvin'de kaya kopması okullarda paniğe yol açtı

Artvin'de Yenimahalle Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi'nin alt kısmından kopan büyük bir kaya, saat 11.30 sıralarında yuvarlanarak Çoruh Nehri'ne düştü. Olayın yarattığı gürültü ve sarsıntı, öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Olayın detayları

Dik yamaçtan kopan kaya kütlesi gürültüyle yuvarlanarak nehre indi; çarpmanın etkisiyle bölgede sarsıntı hissedildi. İlk anda durumu deprem zanneden okul yönetimi, öğrencileri hızlı şekilde güvenli alanlara tahliye etti.

Tahliye ve müdahale

Olay sonrası AFAD, Emniyet, Belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, tedbir amaçlı Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi ve Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'ndeki 600 öğrenciyi evlerine gönderdi.

Vali ve tanık açıklamaları

Olay yerinde inceleme yapan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, olayın gelişimini şu sözlerle aktardı: "Yaklaşık yarım saat önce okulun arka tarafından büyük bir kaya kütlesi Çoruh Irmağı’na düşmüş. Gürültüyle ne olduğunu anlayamamışlar, deprem zannedip öğrencilerimizi tahliye etmişler. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da bina hasarı yok. Tedbir amaçlı öğrencilerimizi bugünlük evlerine gönderdik. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz dron destekli inceleme yapıyor, ayrıntılı bir rapor hazırlanacak"

Olay anında yaşanan paniği anlatan okul çalışanı Orhan Alkan ise, "Bir anda şiddetli bir gürültü geldi. En üst kattaydım, bina adeta sallandı. 6-7 şiddetinde deprem olmuş gibi hissettik. Hemen okul yönetimiyle birlikte öğrencileri güvenli alana çıkardık. Daha sonra kayanın nehre yuvarlandığını öğrendik. Hepimiz çok korktuk ama neyse ki kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Artvin Belediyesi ve AFAD ekipleri, kayanın düştüğü bölgede inceleme başlattı; dron destekli çalışmalarla ayrıntılı rapor hazırlanıyor.

