Artvin'de kuvvetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Dün sabah saatlerinde başlayıp kesilmeyen yağışlar, Artvin ve ilçelerini vurdu. Yağışların yol açtığı su baskınları, taşkın ve heyelanlar, Borçka ve Murgul ilçelerinde büyük hasarlara sebep oldu.





Evlerin arasına giren dereler sokaklara taştı. Dağdan inen toprak ve kaya parçaları yolları kapadı. Olayda şimdiye kadar ölüm veya yaralanma olmadı. Belediye çalışanları temizliğe devam ediyor.





Ercan Orhan, Borçka Belediye Başkanı, olay hakkında şöyle konuştu: "Bu bölge yağmur alan, coğrafi koşulların zor olduğu bir bölge. Aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Biz de belediye ekipleri olarak sahadayız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şuanda kadar ciddi olumsuz bir durum yok. Yağışlar devam ediyor” dedi.