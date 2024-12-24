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Artvin'de Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı Gerçekleştirildi

Artvin'de düzenlenen 'Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı', nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:36
Artvin'de Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı Gerçekleştirildi

Artvin'de Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı Düzenlendi

Artvin'de, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, mesleki eğitimin nitelik ve niceliğinin artırılması ile yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması konuları masaya yatırıldı.

Vali Ergün: Mesleki Eğitim, Geleceğe Hazırlıyor

Vali Turan Ergün, çalıştayın, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Mesleki Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda organize edildiğini belirtti. Ergün, kentin mesleki eğitim alanındaki perspektifini genişletip, bir yol haritası belirleyeceklerini kaydetti.

Ergün, "Mesleki eğitim, gençlerimizin ilgilerini ve yeteneklerini keşfederek geleceğe hazırlayan önemli bir yolculuktur. Teorinin pratiğe başarıyla entegre olduğu bu eğitim modeliyle, istihdam odaklı bir yaklaşım ile öğrencilerimizin çeşitli yetilerini geliştirecek ve onları hızla değişen bilgi çağında aktif kılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet Teşvikleri ve Destekler

Devletin mesleki eğitime yönelik desteklerini vurgulayan Ergün, Artvin'de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 16 lisede 1894, mesleki eğitim merkezlerinde ise 551 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ayhan Şahenk Vakfı gibi kuruluşlar tarafından öğrencilere burs verildiğini ifade etti.

Ergün, mezun öğrencilerin izlenmesi modülüyle İŞKUR’a müracaatlarının sağlanarak, ildeki aranan eleman ihtiyacını gidermeye yönelik çabaların sürdüğünü dile getirdi.

Önemli İsimler Görüşlerini Paylaştı

Çalıştayda, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da mesleki eğitimin önemine dair görüşlerini aktardı.

Artvin'de, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı"...

Artvin'de, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Artvin'de, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı"...

Artvin'de, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

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