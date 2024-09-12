Artvin'de Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de Mühimmat Kaçakçılığı Vakası
Artvin'in Borçka ilçesinde, mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
Jandarma Operasyonu
Artvin İl Jandarma Komutanlığı, mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 51 yaşındaki H.G.'ye yönelik bir operasyon düzenledi.
Ele Geçirilen Malzemeler
Jandarma ekipleri, şüphelinin Fındıklı köyündeki evinde yaptığı aramalarda, bir silah atölyesi ile birlikte:
- 2 tabanca ve markalama etiketi
- 2 tabanca mermisi
- 136 muhtelif tabanca ve tüfek parçası
- Silah yapımında kullanılan 238 teçhizat
Adli Süreç
Gözaltına alınan H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Bu durum, Artvin'de mühimmat kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.