Artvin'de Nesli Tehlikede Olan Vaşak Görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:05
Artvin'de Nesli Tehlikede Olan Vaşak Görüntülendi

Artvin'de Vaşak Görüntülenmesi Heyecan Yarattı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Balalan köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu ilginç olay, ilçe merkezine gitmekte olan bir vatandaşın, yolda karşılaştığı vaşağı fark etmesiyle başladı.

Olay anında, otomobilden inen vatandaş, yaptıkları yolculukta vaşağın görüntüsünü kaydetmek için hızlıca cep telefonunu çıkardı. Yolda bir süre yürüyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Bu tür nadir karşılaşmalar, doğa ve fauna koruma konusunda dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir.

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