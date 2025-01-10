Artvin'de Örnek Davranış: Fazladan Verilen 100 Bin Lira İade Edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde sergilediği erdemli davranışla dikkat çeken Muzaffer Üçüncü, 100 bin liralık fazladan ödemeyi bankaya geri iade etti.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Üçüncü, iki gün önce bankanın Hopa şubesinden 100 bin lira çekmek üzere işlemlerini tamamladı. Banka çalışanının kendisine teslim ettiği parayı çantasına koyarak şubeden çıkan Üçüncü, daha sonra döviz bürosunda işlem yaparken büyük bir sürprizle karşılaştı. Hesabından çektiği 100 bin lira yerine 200 bin lira aldığını fark eden Üçüncü, hemen bankaya geri dönerek fazla ödenen 100 bin lirayı iade etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Üçüncü, "Paranın fazla olduğunu anlayınca geri götürdüm. Haram para yemek istemedim. Biz, dededen, babadan böyle gördük. Benim olmayan parayı kullanmak istemedim. Her duyarlı vatandaş gibi insanlığımı yaptım. Ben parayı vermesem o çalışan mağdur olabilirdi, maaşından kesinti yapılabilirdi. Böyle bir şey olsun istemedim. Benim yaptığım, her vatandaşın yapması gereken şey," diyerek durumu özetledi.

Bu olay, yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumda ahlaki değerlere sahip olmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.