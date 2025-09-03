DOLAR
Artvin'de "Dumansız Şehir Artvin" yürüyüşü — Halk Sağlığı Haftası

Artvin'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Dumansız Şehir Artvin' yürüyüşü yapıldı; karbonmonoksit ve vücut kitle endeksi ölçümleri ile sigara bırakma danışmanlığı sunuldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:48
Halk Sağlığı Haftası'nda sigaraya karşı farkındalık yürüyüşü

Artvin'de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Dumansız Şehir Artvin" temasıyla yürüyüş düzenlendi.

Sağlık çalışanları ve gönüllüler, İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için Artvin Devlet Hastanesi kavşağında bir araya geldi.

Grup, "Tütüne değil yaşama bağlı ol" ve "Her nefes armağan dumanla kirletme" yazılı dövizler taşıyarak Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlara karbonmonoksit ve vücut kitle endeksi ölçümü yapıldı. Stantlarda görevli personel, sigara bırakma danışmanlık hizmeti, kanserde erken teşhisin önemi ve sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Vali Turan Ergün, Halk Sağlığı Haftası'nda sigaranın zararlarına ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Ergün, "Amacımız, tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bu zararlı alışkanlıklardan kendini kurtarmak isteyenlere de her türlü sağlık, bilgi ve tıbbi desteği sağlamak. Arkadaşlar bu konu da başarılı oluyor. Artvin'e baktığınızda bütün dağları zaten dumanlı. Artvin'in dumanı Artvin'e yeter, sigara dumanına gerek yok."

İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ise koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlara anlatmak amacıyla hafta boyunca farklı konularda etkinlik yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

