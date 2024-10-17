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Artvin'de Sağanak Sonrası Kaya Düşmesi: 6 Araç Hasar Gördü

Hopa'da yamaçtan düşen kaya parçaları yüzünden 6 araçta hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:29
Artvin'de Sağanak Sonrası Kaya Düşmesi: 6 Araç Hasar Gördü

Artvin'de Yamaçtan Düşen Kaya Parçaları Ontamaya Neden Oldu

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesine sebep oldu. Kuledibi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düşen kaya parçaları, yol kenarında park halinde bulunan 6 araca zarar verdi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay sonrası, güvenlik güçleri ve olay yerindeki ekipler, hasarın daha da büyümemesi için çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar gören araçlar, vatandaşa ait olup, yamaçtan düşen kaya parçalarının yol üzerinden sürüklenmesi sonucu zarar gördü.

Olay yerine intikal eden ekipler, araçları güvenli bir yere çekerek, çevredeki kişilerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldı.

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