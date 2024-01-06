Artvin'de sağanak yağışlar heyelana sebep oldu

Artvin'de yağışın yol açtığı heyelanlar, yolları kapattı. Artvin-Erzurum yolu, 6. km'de (Deriner 3 Tüneli önü) toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanırken, köy yolları da ulaşıma açılmayı bekliyor.





Heyelanlar, 13 ve 26. km'lerde (farklı yerlerde) gerçekleşti. Yolun her iki tarafı da trafiğe kapanmış durumda.





ARTVİN'DE HEYELAN OLDU YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Heyelanlar nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. 26. km'de gerçekleşen heyelan, trafiği durdurdu. Karayolu ekipleri, bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Bazı bölgelerde ise trafiğe kontrollü izin verildi.