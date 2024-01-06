Artvin'de sağanak yağışlar heyelana sebep oldu

Artvin'de gün boyunca süren yağış, heyelanlara yol açtı. Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan yolları, heyelanlar sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Artvin'de sağanak yağışlar heyelana sebep oldu
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Artvin'de yağışın yol açtığı heyelanlar, yolları kapattı. Artvin-Erzurum yolu, 6. km'de (Deriner 3 Tüneli önü) toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanırken, köy yolları da ulaşıma açılmayı bekliyor.

HEYELAN

 Heyelanlar, 13 ve 26. km'lerde (farklı yerlerde) gerçekleşti. Yolun her iki tarafı da trafiğe kapanmış durumda.

HEYELAN

ARTVİN'DE HEYELAN OLDU YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Heyelanlar nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. 26. km'de gerçekleşen heyelan, trafiği durdurdu. Karayolu ekipleri, bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Bazı bölgelerde ise trafiğe kontrollü izin verildi.

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