Artvin'de Sel ve Heyelan: 32 Köy Yolu Kapatıldı

Artvin'deki Sel ve Heyelan Durumu

Artvin, son günlerde etkili olan yağışların ardından heyelan ve taşkın olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, toplamda 32 köy yolunun ulaşıma kapalı kalmasına neden oldu.

Etki Alanları

Öğle saatlerinde başlayarak devam eden yağışlar, Arhavi ilçesinde 18, Borçka ilçesinde 8 ve Hopa ilçesinde ise 6 köy yolunun kapalı kalmasına yol açtı.

Çalışmalar Devam Ediyor

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, olumsuz durumla başa çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, Arhavi ilçe merkezinden geçen ve taşkın riski oluşturan Kapisre Deresi çevresindeki sanayi sitesindeki iş yerleri ile bir öğrenci yurdu, güvenlik tedbirleri nedeniyle tahliye edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Hopa ilçesinin Sundura mahallesi'nde, derenin yükselmesi sonucu çay toplarken mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Bölge İncelemesi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yağışlardan etkilenen Arhavi’de sahada incelemelerde bulundu. Kapisre Deresi çevresinde yürütülen çalışmaları takip eden Ünsal, bölgedeki riskler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

Vali Ünsal, yağışlar nedeniyle alınan önlemleri vurgulayarak, "Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz" ifadesinde bulundu.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, (soldan 4) yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunarak durum değerlendirme toplantısı yaptı.