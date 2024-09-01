Artvin'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'de Sağanak Yağışlar Başkentte Sorun Yarattı

Artvin'de meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar, taşkın ve heyelanlarla kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde aralıklı olarak devam eden yağışlar, özellikle merkeze bağlı Maden köyünde ciddi sorunlara yol açtı.

Maden Köyünde Taşkınlar ve Heyelanlar Meydana Geldi

Maden köyünde, dere taşkınları nedeniyle bölgedeki yollar kapanırken, özellikle Orhan Erdem'e ait park halindeki 34 CDP 736 plakalı otomobil, heyelan sonucu dereden sürüklendi. Bu durum, köyde yaşayan vatandaşların endişelerine neden oldu.

İl Özel İdaresi Ekipleri Çalışmalara Başladı

Farklı bölgelerdeki heyelanlar ve taşkınlar, ulaşımı zor hale getirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için acil çalışmalar başlattı. Ekipler, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Artvin'de etkili olan sağanak Maden köyünde taşkın ve heyelanlara neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkili olan sağanak Maden köyünde taşkın ve heyelanlara neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkili olan sağanak Maden köyünde taşkın ve heyelanlara neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkili olan sağanak Maden köyünde taşkın ve heyelanlara neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkili olan sağanak Maden köyünde taşkın ve heyelanlara neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı.