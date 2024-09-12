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Artvin'de Tarihi Yapının Kazı Çalışmaları Başladı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik kazılara başlandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:40
Artvin'de Tarihi Yapının Kazı Çalışmaları Başladı

Artvin'de Tarihi Yapının Geçmişi Ortaya Çıkıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyünde, tarihi bir yapının gün yüzüne çıkarılması için arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alan 1172 rakımlı Kutlu köyündeki kazı işlemleri için hazırlıklar tamamlandı.

Bilimsel Sorumluluk Dr. Osman Aytekin'in

Çalışmalar, Artvin Müze Müdürlüğü gözetiminde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Osman Aytekin’in bilimsel sorumluluğunda yürütülüyor. Aytekin, bölgedeki kazıların mevcut en büyük blok taşlarını içeren yapıya odaklandığını vurguladı.

Duvarlarının 15 metresinin hâlâ ayakta olduğu belirtilen yapıyla ilgili Aytekin, "Burada daha önce hiç arkeolojik kazı yapılmadı. Şu an çevre temizliği sürüyor; yıllardır terk edilmiş bir alan olduğu için etraf çalılık ve ceviz ağaçlarıyla kaplanmış durumda. Temizlik tamamlandıktan sonra, bu sezon bir ay daha çalışma yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise daha geniş bir ekiple ve daha iyi kaynaklarla kazı çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz,” şeklinde konuştu.

Tarihi Yapının Önemi Vurgulandı

Dr. Aytekin, kazı sürecinin sonunda bu yapının, Artvin'in en önemli mimari kültürel varlıklarından biri olacağına inandığını belirtti. "Artvin'e gelenler bu tarihi yapıyı görme fırsatı bulacaklar," dedi.

Destekler İçin Teşekkürler

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, Artvin’in zengin kültürel mirasını korumak ve turizme kazandırmak amacıyla çeşitli bölgelerde arkeolojik kazıların başlatıldığını kaydetti. Ayrıca, pek çok paydaştan ve yerel halktan gelen destekler için Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan başta olmak üzere teşekkürlerini sundu.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik...

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometrede bulunan 1172 rakımlı Kutlu köyü bağlığı yapısı kazısı için ön hazırlık tamamlandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik...

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometrede bulunan 1172 rakımlı Kutlu köyü bağlığı yapısı kazısı için ön hazırlık tamamlandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik...

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometrede bulunan 1172 rakımlı Kutlu köyü bağlığı yapısı kazısı için ön hazırlık tamamlandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik...

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometrede bulunan 1172 rakımlı Kutlu köyü bağlığı yapısı kazısı için ön hazırlık tamamlandı.

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