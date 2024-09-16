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Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, toplamda 10.950 gram esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:51
Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Artvin'in Borçka ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlaması ile 2 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 67 yaşındaki İ.K. ve 58 yaşındaki A.G., Efeler köyünde yapılan operasyonda yakalandı.

Detaylı Arama Gerçekleştirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin evlerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, toplamda 10 kilo 950 gram kubar esrar ile birlikte 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İ.K. ve A.G., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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