Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: Baba ve Oğul Tutuklandı

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen "Narkoçelik-36" adlı operasyon, önemli bir uyuşturucu baskınına sahne oldu. Operasyonda toplam 502 kilogram esrar ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Çevreli köyünde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Ş.K. (54) ve oğlu Ö.F.K. (24) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonun Önemi

Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan müdahalelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri, yasa dışı uyuşturucu faaliyetlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.