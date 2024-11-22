Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu

Artvin'de gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda, toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcıları hedef alındı.

Eş Zamanlı Operasyon

Ekipler, operasyon kapsamında 24 adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyerek, 1 gram kenevir tohumu, 2 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatları ve öğütücü ele geçirdi.

Tutuklamalar ve Durum

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, zanlılardan E.B. ve A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, 24 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 gram kenevir tohumu, 2 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ve öğütücü ele geçirdi.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, 24 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 gram kenevir tohumu, 2 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ve öğütücü ele geçirdi.