Artvin'de Yaban Keçisi Avına 660 Bin Lira Ceza Kesildi

Artvin'de Kaçak Avcılığa Ağır Ceza

Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen iki kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Şüpheli Araç İhbar Edildi

DKMP ekipleri, ilçeye bağlı Köprükaya mevkisinde şüphelendikleri bir aracı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olarak 1 yaban keçisi avlandığını tespit etti.

Ceza İşlemleri Başlatıldı

Kaçak av yapan iki şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 660 bin lira ceza uygulandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen 2 kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.