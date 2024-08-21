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Artvin'de Yangın: 3 Ev ve Diğer Yapılar Zarar Gördü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve birçok yapı zarar gördü, müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:05
Artvin'de Yangın: 3 Ev ve Diğer Yapılar Zarar Gördü

Artvin'de Gece Yangını: 3 Ev Küle Döndü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın, Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde gece geç saatlerde Abdurrahman Karakaş'a ait evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlak verdi.

Köylülerin Mücadelesine Rağmen Yangın Yayılmaya Devam Etti

Köylülerin yangına müdahale etmesine rağmen, alevler hızla büyüyerek çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı. Yangının ihbar edilmesi üzerine, itfaiye, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Yangın 4 Saatlik Çalışmanın Ardından Kontrol Altına Alındı

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını sabaha karşı kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda zarar gören yapılar, köy halkını derinden üzdü.

Yetkililerden Geçmiş Olsun Mesajları

Bölgeyi ziyaret eden Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, yetkililerden bilgi alarak yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Can kaybı olmaması tesellimiz, Allah beterinden korusun." diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

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