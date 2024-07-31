Artvin'de Yaralı Yaban Keçisine Acil Müdahale

Yusufeli'nde Acil Müdahale

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekibi yaralı bir yaban keçisi yavrusuna müdahale etti. Yaralı hayvan, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Müdahale Süreci

Ekibin ilk olarak Artvin Devlet Hastanesi'ne yaptığı hasta sevkinin ardından, Sarıbudak köyü yakınlarında yol kenarında yaralı bir yaban keçisi yavrusu ile karşılaştıkları belirtildi.

Yolu tehlikeli bir şekilde geçmekte olan yavru, sağlık ekipleri tarafından güvenli bir noktaya alınarak ilk tedaviye başlandı. Yetişkinler gibi hareket etmekten aciz kalan bu yavru için pansuman işlemi yapılmasının ardından ekipler, onu sevdiler ve doğasına geri döndürdüler.

Ekibin Yorumları

Ekipte yer alan Ahmet Akıncı, yaralı keçinin bir araç çarpması sonucu yolda yattığını düşündüklerini ifade etti. "Yolda yatıyordu ve kenara aldık. Başında kanaması vardı, pansumanını yaptık. Ayaklarına baktık, kırık bulunmuyor." diyerek durumu aktardı.

Yaralı yaban keçisinin tedavi görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.