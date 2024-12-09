Artvin'deki Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu'nda Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Artvin Heyelanında Çalışmalar Hızla İlerliyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar gece boyunca sürdü.

Sabahın erken saatlerinde, Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin bölgeye intikal ettiği gözlemlendi. Erzincan, Rize ve Ankara’dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunmasına yönelik incelemeler gerçekleştiriliyor.

Vali Ergün'den Açıklama

Vali Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun kapanmasının hemen ardından ilgili ekiplerin çalışmalara başladığını hatırlattı. Ergün, "Dünden beri süren çalışmalarda eğer böyle bir araç varsa çıkmış olma ihtimalini yüksek görüyorduk, ama henüz bir sonuç alamadık," dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar’ın da bölgeye geldiğini belirten Ergün, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nin hava görüntüleme sistemleri ile birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor. Sahil Güvenlik de deniz içindeki aramaları sürdürüyor," açıklamasında bulundu.

Tehlike Durumu ve Ailelerle İletişim

Vali Ergün, bölgede tehlikenin devam edip etmediği üzerine yapılan incelemelerde herhangi bir risk olmadığını değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, kaybolduğundan şüphelenilen araçla ilgili olarak plakasını tespit ederek yakınlarıyla iletişim kurduklarını ifade etti.

Ergün, "Kayıp olduğu düşünülen kişilerin aileleriyle yaptığımız görüşmelere göre, en az 3-4 kişi olduğundan şüpheleniyoruz. Tek bir araçla ilgili çalışmalarımız sürüyor," dedi. Çalışmaların ve yol açma faaliyetlerinin Artvin ve Rize ekipleri tarafından koordine içinde devam ettiğini vurguladı.