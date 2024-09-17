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Artvin'deki Heyelan Sonrası 32 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Artvin'de yaşanan heyelan ve taşkınlar sonrasında kapanan 32 köy yolu, yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:56
Artvin'deki Heyelan Sonrası 32 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Artvin'de Heyelan ve Taşkınlar Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Artvin'de meydana gelen aşırı yağışların ardından oluşan heyelanlar ve taşkınlar sonucu kapalı kalan 32 köy yolu, gerçekleştirilen etkili müdahale ile ulaşıma açıldı.

Vali Ünsal'dan Açıklama

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde yaşanan olumsuzlukları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünsal, "Dün öğle saatlerinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetli yağışlar nedeniyle 32 köy yolumuz kapanmıştı. Hızla müdahale ederek, bu yolları tekrar ulaşıma açtık," dedi.

Can Güvenliği Önemli

Vali Ünsal, can kaybı veya yaralanma olmamasının en büyük temennileri olduğunu vurgularken, >"İş yerleri ve hanelerde büyük hasar bulunmadığını görmek bizi sevindirdi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için çok önemli," ifadelerini kullandı.

Yağış Miktarı ve Önlemler

Arhavi'nin son yıllardaki en fazla yağışı aldığını belirten Ünsal, meteorolojik verilere göre metrekareye yaklaşık 174 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Gelecekteki aşırı yağışlar için tüm ilgili kurumlarla hazırlık yaptıklarını aktardı.

Vali ayrıca, Hopa kara yolunda yaşanan çökme durumu üzerine, >"Gidiş geliş olan yolu dubalarla iki şeride bölerek trafiği güvenli hale getirdik; bununla birlikte ıslah çalışmaları da başlatıldı," diyerek sürecin hızla tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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Artvin'deki Heyelan Sonrası 32 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
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