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Artvin'deki Heyelanda 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Artvin'in Arhavi ilçesindeki heyelanda, toprak altında kalan araçtaki 4 kişiye ulaşıldı. Vali Ergün, ölenler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:34
Artvin'deki Heyelanda 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Artvin'de Heyelan Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen büyük heyelanda, Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına yol açan olayda toprak altındaki otomobilin içindeki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Vali Turan Ergün, 8 Aralık saat 03.15'te yaşanan heyelan sırasında yolun kapandığını ve yapılan çalışmalarla gece saatlerinde tek şeridin yeniden ulaşıma açıldığını belirtti. "Bugün yaptığımız çalışmalar sonucunda toprak altında kalan araca ulaştık," diyen Ergün, AFAD ve diğer ekiplerin çabalarına vurgu yaptı.

Ekiplerin Yoğun Çalışmaları

Kıyıcık mevkisinde yaşanan heyelanın ardından, çeşitli illerden gelen teknik cihazlar ve dronlarla yapılan taramalarda, ekipler özellikle yol ile deniz arasındaki alanda yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekipleri, çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte otomobilin yerini tespit etmeye odaklandı.

Vali Ergün, buldukları aracın içindeki dört kişinin cansız bedenlerinin otopsi işlemleri için Arhavi Devlet Hastanesi'ne gönderildiğini açıkladı. Ailelerin bölgeye geldiğini belirten Ergün, "4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum," ifadesini kullandı.

Gelecek Önlemler Üzerine Çalışmalar

Elde edilen bulgular ışığında gelecekte alınacak önlemler üzerine konuşan Ergün, "Bu konunun teknik çalışmalarını Karayolları ekipleri yönetecek. AFAD öncülüğünde, İTÜ hocaları da risk değerlendirmelerini gerçekleştirecekler," dedi.

Artvin Valisi Ergün, tüm ekiplerin ortak çalışmasının önemine dikkat çekerek, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

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