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Artvin'deki Yangın 3 Aileyi Zora Soktu

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev ve diğer yapılar zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 19:44
Artvin'deki Yangın 3 Aileyi Zora Soktu

Artvin'in Şavşat İlçesinde Yangın Felaketi

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen yangın, 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlıkta büyük hasara yol açtı. Olay, ilçeye bağlı Çukur köyü, Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait olan ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapıları da tehdit eder hale geldi. İhbar üzerine olay yerine Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik yoğun müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, Şemsettin Köse ile birlikte Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait yapılar kullanılmaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ilçe kaymakamı Bayram Köse'den bilgi aldı ve yangından etkilenen ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ünsal, can kaybı ve yaralı bulunmamasının sevindirici olduğunu belirterek, yangından zarar gören aileler için ne gerekiyorsa yapılacağını ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Bölgeye giden Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınan yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınan yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınan yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınan yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınan yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınan yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

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