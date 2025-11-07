Artvin Hopa'da akaryakıt istasyonu çalışanına kamyonet çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin’in Hopa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda görevli Yüksel Gaz, istasyon girişinde yol kenarında beklediği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonetin çarpması sonucu yere savruldu.

Çevredekilerin hemen yardıma koştuğu Gaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı akaryakıt istasyonu çalışanı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

O anlar güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yüksel Gaz’ın istasyon önünde beklediği sırada üzerine gelen aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulma anı yer alıyor.

