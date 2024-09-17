Artvin-Hopa Kara Yolunda Çökme Olayı: Ulaşımda Kesintiler

Artvin-Hopa Kara Yolunda Çökme Olayı

Artvin-Hopa güzergahında, şiddetli yağışların etkisiyle çökme meydana geldi. Bu gelişme alanın Hopa yönündeki bölümünün ulaşıma kapatılmasına neden oldu.

Olayın Ayrıntıları

Kentte son iki gündür etkili olan yoğun yağış, Hopa Sanayi Sitesi yakınındaki Yanmış Köprü mevkisinde zemin çökmesine yol açtı. Ulaşım, Artvin yönünden gidiş-geliş şeklinde devam etmektedir.

Yetkililerden Açıklamalar

Olay yerine giden Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ilgili kurumların temsilcileriyle (DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu) bilgi alışverişinde bulundu. Vali Ünsal, can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği konusunda talimat verdi.

Kapanan Yollar ve Su Kesintileri

Öte yandan, bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle 32 köy yolunun da kapandığı bildirildi. Bu yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Arhavi ilçesinde ise su kaynaklarındaki kirlilik nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.