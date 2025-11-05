Artvin Kemalpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Artvin Kemalpaşa'da jandarmanın operasyonunda çeşitli uyuşturucular, silah ve mühimmat ele geçirildi; 3 gözaltı, 1 tutuklama.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:43
Artvin Kemalpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Artvin Kemalpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Operasyon ve arama

Jandarmanın uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda elde edilen bilgiler üzerine, köpek unsurlarının da katılımıyla Kemalpaşa'da 3 farklı adreste eş zamanlı adli arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda 2 kilo 970 gram kubar esrar ile 442 gram skunk maddesi bulundu. Ayrıca 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 1 tabanca şarjörü, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği kartuşu, 2 adet 7.62 mm fişek, 1 adet 5.56 mm manevra fişeği ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ...

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti
7
Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi