Artvin Kemalpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Operasyon ve arama

Jandarmanın uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda elde edilen bilgiler üzerine, köpek unsurlarının da katılımıyla Kemalpaşa'da 3 farklı adreste eş zamanlı adli arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda 2 kilo 970 gram kubar esrar ile 442 gram skunk maddesi bulundu. Ayrıca 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 1 tabanca şarjörü, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği kartuşu, 2 adet 7.62 mm fişek, 1 adet 5.56 mm manevra fişeği ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

