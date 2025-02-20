Artvin ve Ordu'da Eğitime Kar Engeli: Bir Gün Ara Verildi

Artvin ve Ordu'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Artvin ve Ordu'da kar yağışı etkisini gösterirken, tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Artvin Valiliği, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının, Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre gün boyunca süreceğini duyurdu.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemler kapsamında, il genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ordu'da Benzer Önlemler Alındı

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.