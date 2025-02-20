Artvin ve Ordu'da Eğitime Kar Engeli: Bir Gün Ara Verildi

Artvin ve Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:12
Artvin ve Ordu'da Eğitime Kar Engeli: Bir Gün Ara Verildi

Artvin ve Ordu'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Artvin ve Ordu'da kar yağışı etkisini gösterirken, tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Artvin Valiliği, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının, Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre gün boyunca süreceğini duyurdu.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemler kapsamında, il genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ordu'da Benzer Önlemler Alındı

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Diyarbakır'da Hastane Misafirhanesinden Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı
3
Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar
4
Brezilya Lideri Lula da Silva'dan Bolsonaro'ya Sert Mesaj: Hatalarının Bedelini Ödemeliler
5
Artvin ve Ordu'da Eğitime Kar Engeli: Bir Gün Ara Verildi
6
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durduruldu
7
Sinop'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı