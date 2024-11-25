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Artvin-Yusufeli Yolunda Heyelan: Ulaşım Kontrollü Devam Ediyor

Artvin-Yusufeli yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:29
Artvin-Yusufeli Yolunda Heyelan: Ulaşım Kontrollü Devam Ediyor

Artvin-Yusufeli yolunda kontrol altına alınan heyelan

Artvin-Yusufeli kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımın kontrol altında sürmesini sağlıyor. Kar yağışının etkili olduğu yolun 3'üncü kilometresinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

Bölgeye Karayolları Ekipleri Sevk Edildi

Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, olay yerine intikal ederek çalışmalara başladı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile heyelanlı bölgenin kısmen temizlenmesi sağlandı ve ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekilde devam etmeye başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Heyelan meydana gelen Artvin-Yusufeli kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekiplerce...

Heyelan meydana gelen Artvin-Yusufeli kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekiplerce heyelanlı bölgenin kısmen temizlenmesiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

Heyelan meydana gelen Artvin-Yusufeli kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekiplerce...

Heyelan meydana gelen Artvin-Yusufeli kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekiplerce heyelanlı bölgenin kısmen temizlenmesiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

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