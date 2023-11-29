Artvin’deki Cam Teras Faciasında Yeni Gelişme: Kadının Cesedi 6 Saatte Çıkarıldı

Artvin’de cam seyir terasından uçuruma atlayan kadın öldü. Cesedi 6 saatlik operasyonla çıkarıldı. Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.

Artvin’deki Cam Teras Faciasında Yeni Gelişme: Kadının Cesedi 6 Saatte Çıkarıldı
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Artvin’de Cam Seyir Terası Faciası: Kadın Uçurumdan Düşerek Can Verdi

Artvin’in merkezine 12 kilometre mesafedeki Hatila Vadisi Milli Parkı’nda bulunan 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) yaşamını yitirdi. Sağlam’ın cesedi, uçurumun dibindeki kayalık alandan 6 saatlik zorlu bir operasyonla çıkarıldı.

Olay Nasıl Oldu?

Olay, dün akşam saatlerinde Sıkıldım Kayası mevkiinde meydana geldi. Taksiyle cam seyir terasına gelen Sultan Sağlam, henüz bilinmeyen bir sebeple cam korkulukların üzerinden uçuruma yuvarlandı.

Taksi şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri geldi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak indikleri sarp ve kayalık bölgede, Sağlam’ın öldüğünü belirledi.

Artvin’deki Cam Teras Faciasında Yeni Gelişme: Kadının Cesedi 6 Saatte Çıkarıldı

Ekipler, 6 saat süren çalışmalarının ardından Sultan Sağlam’ın cesedini, sedye ve halatlar yardımıyla yola taşıdı. Sağlam’ın cenazesi, savcının incelemesinin sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

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