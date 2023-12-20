Asansör kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bakan duyurdu

TBMM Genel Kurulu'nda ve bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sırasında bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın faaliyet, hedef ve aynı zamanda da projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Bakan Bak, konuşmasının bit bölümünde “Bakanlık olarak gençlikle ilgili tüm politika ve yaklaşımları gençlikle birlikte, gençlerimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Bu bakış açısıyla gençlerimizin ihtiyacı olan her türlü desteği devletin sağladığı gençlik merkezlerimizi 81 ile ve birçok belediyeye sunuyoruz. Bazı ilçelerimizde gençlere ulaştırdık” dedi.

"GENÇLİK MERKEZİ FAALİYETLERİ"

Bakan Bak, bugün sayıları 477'ye ulaşan gençlik merkezlerinin eğitimden istihdama, işten yabancı dile, programcılıktan müziğe, spordan sanata kadar her konuda ücretsiz eğitim ve atölye çalışmaları sunduğunu kaydederek, "Çok yakında faaliyete geçmesiyle bu sayı 487'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

“GENÇ OFİS SAYISI 351’E ÇIKTI”

Gençlik ofisi sayısının Aralık 2023 itibarıyla 351'e ulaştığını belirten Bakan Bak, “Yeni dönemde hedefimiz her ilçeye bir gençlik merkezi eklemek. İçeriğimizi belirlerken uzmanlarımızla beraber gençlerimizin görüş ve önerilerinialıyor ve bu bize yol gösterir diyoruz” değerlendirmesini yaptı.





"GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ"

Gençlerin tarıma ilgisini artırmak ve sosyal olanakları artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Genç Çiftçiler Projesi'nin başlatıldığını duyuran Bakan Bak, şunları söyledi:

“Gençlik merkezleri, kamplar ve gençlik ofisleri aracılığıyla birçok farklı etkinlik düzenliyoruz. gençlerin tarıma ilgisini destekleyecek ve tarımsal faaliyetlere katılımlarını artıracak programlar ve eğitimler düzenleyeceğiz"

“OKU, DÜŞÜN, UYGULA, SONUÇ”

Her projeyi “Oku, düşün, uygula, sonuçlandır” mottosuyla gençlere yol göstermek amacıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Bak, “Aynı mottoyla girişimciliği ve kariyeri destekleyecek birçok araştırmayı hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Onları teşvik etmeye ve teşvik etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Yepyeni bir online uygulama olan GSB EDU'yu da hayata geçirdiklerini belirten Bakan Bak, şunları söyledi: "Milyonlarca genç kardeşimiz eğitimden sanata, spor faaliyetlerinden kariyere, teknolojiden tarihe kadar birçok alanda online olarak kendini geliştirme imkanına sahip olacak."

"AİLE VE GENÇLİK FONU"

Gençleri güçlendirmek, sosyal risklerden korumak ve girişimlerini desteklemek amacıyla kaynak oluşturmak amacı doğrultusunda Aile ve Gençlik Fonu kurduklarını aktaran Bakan Bak, "Aile ve Gençlik Fonu, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını dikkate alan bir fondur. Birlikte gençlerin girişimlerini destekleyip kariyer gelişimlerine katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİK EKİPMAN VE İNTERNET DESTEĞİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı teknolojik ve internet özellikli ekipmanların Bakanlık tarafından gençlere sunuşacağını söyleyen Bakan Bak, "Bu kapsamda insanlara cep telefonu ve bilgisayar alırken vergisiz bir hizmet başlattık. Toplamda 120 GB ücretsiz olarak internet desteği sağlayacağız” dedi.

“MİLLİ TEKNOLOJİ HAREKETİ”

Bakan Bak, milli teknoloji hedeflerine ilişkin ise şöyle konuştu:

Gençlerin gücü, enerjisi ve hayalleriyle dalga dalga büyüyen milli teknoloji hareketini tüm kaynaklarımızla destekliyoruz. Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağının gözünde parladığı Türk yüzyılının ışıltılarını görüyoruz. Gençler Ülkemizin en büyük güçlerinden nüfusumuz, bir teknoloji üreticisi olarak bu alanda dünya genelinde daha fazla söz sahibi olacaktır. Bakanlık olarak gençlere algoritma, web, mobil uygulamaları geliştirme, robotik ve yazılım kodlama gibi yenilikçi düşünmeyle birlikte proje odaklı eğitimler sağlıyoruz. Gençlik merkezlerimizin adına TEKNOFEST 2023 finaline girdiği kategoride bir takımımız birinci, iki takımımız ikinci, iki takımımız ise üçüncü oldu. Bakanlığımızın 2024 yılındaki faaliyetleriyle teknik alanlarda yaratılan dalganın tarih, edebiyat, kültür-sanat, sanat şeklinde sosyal alanlarda da yer almasını sağlayacağız."

"GENÇLER NE SEVER? SEYAHAT ETMEYİ SEVER'

"Gençler nelerden hoşlanır? Soruya yönelik yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Bak, şöyle konuştu: "Bazıları sinema, konser diyor. Ya da tiyatrosuz olmaz diyorlar. Bunları hepimiz dinliyoruz, dinlemeye de devam ediyoruz. Onların da katılımlarını sağladık. sevdikleri etkinlikleri ücretsiz olarak sunar. Umarım iyi vakit geçirirler. Çünkü gençlerimize yönelik bu faaliyetler tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE FAALİYETLERİ"

Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin konuşan Bakan Bak, Bakanlığımızın yürüttüğü tüm faaliyetler gençlerin refahını desteklemeye yönelik faaliyetlerdir. Ayrıca, bağımlılığın önlenmesinde koruyucu bir misyona sahiptir. Aynı zamanda gençlerimize ve gençlik çalışanlarımıza bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık eğitimleri, çalıştaylar ve kamplar sağlıyoruz. 81 il ve ilde 400 psikolog istihdam ettik." diye konuştu.

"GÖNÜLLÜ FAALİYETLER"

Gençlerin kişisel ve aynı zamanda osyal gelişimlerine fayda sağlayacak, onların şimdi ve gelecekte refahına destek olacak gönüllü faaliyetlere katılmaları için alan açtıklarını söyleyen Bakan Bak, “Platforma kayıtlı gönüllü sayısı Biz gönüllüyüz, STK ve organizasyonlarda gönüllü olmak isteyenleri bir araya topladığımız kuruluşların gönüllü talebi 362 idi. Bu sayı bine çıktı." dedi.

"YURTLAR VE KAPASİTELERİ"

Bakan Aşkın Bak yurt kapasitesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"81 il ve 266 ilçede 956 bin 580 yatak kapasiteye sahip 40 öğrenci yurdumuzla gençlerimize hizmet veriyoruz. 2023'te Türkiye genelinde toplamda 62 bin 506 yatak kapasitesine sahip 60 yurt hizmete açıldı. 2024 yılında ise 60 öğrenci yurdu hizmete açıldı. Ayrıca, 106 bin 500 yatak kapasiteli 96 yurt projesinin inşaatı, ihalesi ve uygulaması da başlatıldı. Ayrıca bölgedeki depremde hızlı sonuç alabilmek için pratik ve pratik olması nedeniyle çelik yapı öğrenci yurdu projelerini hayata geçirdik.Bu kapsamda 4 ilde 5.980 yatak kapasiteli 6 yurdun inşaatı devam etmekte. 20 bin 230 kapasiteli 17 yurdu öğrencilerimize kazandıracağız. 2024 yılı sonunda 1 milyon kapasiteye ulaşacağız”

"YURTLARDA MEYDANA GELEN ASANSÖR KAZALARI"

Aydın'da meydana gelen asansör kazasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş ile ilgili Bakan Bak, şunları söyledi: “Dava yargıya intikal etmiştir. Bakanlığımız dahil ilgili tüm kurumlar süreci dikkatle takip ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışma yaptık, kullanıcılarımız artık asansör içerisine yerleştirilecek QR kod ile asansör takip sistemini kullanabilecekler. Rutin asansör muayeneleri (ASTAK) üzerinden takip edilebiliyor” Bakan Bak, ayrıca yurt öğrencilerinin ücretsiz beslenme hizmetlerinden yararlandığını da yineledi.

'BURSLAR VE KREDİLER"

Bakan Bak, burs ve kredilere ilişkin şunları söyledi: “Ülkemizde 2004 yılından bu yana başvuran tüm öğrencilere kredi verildi, başarılı ve dezavantajlı öğrencilere de burs verildi. 913 bin 964 öğrenci kredi, 593 bin 40 öğrenci burslu olmak üzere toplamda 1 milyon 507 bin 4 öğrenciye eğitimleri süresince ekonomik destek sağlıyoruz. Hibe ve kredi tutarlarımız; "Lisans öğrencilerine 2.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL'ye güncelleme yaptık."

“YENİ PERSONEL ALINACAK”

Bakan Aşkın Bak, önümüzdeki dönemde 1071'i genç çalışan ve 950'si antrenör olmak kaydıyla toplam 2021 yeni personeli işe alacağını duyurdu. Bakan Bak, Bakanlığın diğer faaliyetlerine ilişkin de şunları kaydetti:

“Türk sporunun gelişmesi, güçlenmesi ve gelişmesi için yaptığı katkı ve desteklerle aktif rol oynayan, ihtiyaç sahiplerine, ilgili kişi ve kuruluşlara yasal çerçeve çerçevesinde maddi katkı sağlama ilkesini esas alan Spor Toto Kuruluşunun Başkanı, evrensel tasarımlı, fiziki altyapısı ve uygulanabilir ilkeleri olan spor alanlarıdır. Tüm bu hizmetlerin sağlanması. Buna yönelik en önemli tehdit olan yasa dışı bahis oynayanlardan kaynaklanmaktadır. Bildiğimiz gibi, bir veya daha fazla oyuncunun Spor Toto teşkilat başkanı tarafından onaylanmayan, spor müsabakalarına dayalı olan bütün bahis oyunları yasa dışı bahistir.”

“YASA DIŞI BAHİSLER”

Kaçak bahis oyunlarına karşı cezai yaptırımlara değinen Bakan Bak, şunları söyledi: "Cezai yaptırımlar ve teknik denetim imkanlarının artırılmasının yanı sıra, yasa dışı bahis ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ilkesi çerçevesinde, bonus oranlarının dağıtılması da sağlanmaktadır. 5602 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle oyun yüzde 83'e çıkarılacak. Bu, kaçak bahise en büyük darbedir. Vergisiz, yetkisiz ve sınırsız olan bu kaçak yapılar, halkı ciddi bir gelirden mahrum bırakmakta, vatandaşlarımızı maddi ve manevi olarak perişan etmektedir"

"2024 HAREKETLİLİK YILI OLACAK"

Bakan Aşkın Bak, yeni hedefiyle ilgili şunları söyledi:

“2024 hedefimiz daha çok hareket sağlayan daha çok spor faaliyetinde bulunan , daha aktif bir Türkiye'ye sahip olmak. Bu hedef doğrultusunda tüm toplumumuzun büyümesini ve hareketliliğini sağlamak için 2024 yılını Hareketlilik Yılı olarak ilan ediyoruz.

Bağımlılık ve obeziteyle mücadelede en etkili unsurun yanı sıra sağlığın korunmasında da etkili bir unsur şeklinde kabul edilen sporu, 2024 yılında toplum geneline yaymayı ve bir spor haline getirmeyi hedefliyoruz.

“ANKARA’YA YENİ STADYUM”

45 bin seyirci kapasiteli yaşam alanı, spor salonları, sosyal alanlar olarak tasarlanan Ankara Stadı'nın inşaatının hızla devam ettiğini duyuran Bakan Bak, devam eden projelerle ilgili, "“Büyük projemiz olan İstanbul Basketbol Geliştirme Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Aynı zamanda kapsamlı bir spor alanı olarak da tasarlandı. 124 odalı kamp eğitim merkezi içerir. Ayrıca 10.000 kişi kapasiteli spor salonu ve 1.000 kişi kapasiteli spor salonu ve antrenman salonu bulunmaktadır. Ayrıca yılda 8.000'den fazla müsabakanın gerçekleştirileceği 3 adet altyapı salonu bulunmaktadır. 22 bin metrekarelik bir yeşil alanı olan tesiste; Basketbol lisesi ve müzesi, basketbol kütüphanesi, cami, alışveriş merkezi, konserler ve yemek alanlarıyla 24 saat açık bir spor aktivite kompleksi şeklinde ülke sporuna hizmet edecek” dedi.

“TÜRKİYE ARTIK VOLEYBOLUN MARKA ÜLKESİ”

Türkiye'yi voleybol alanında marka sahibi bir ülke olarak değerlendiren Bakan Bak, şöyle konuştu: "Türkiye'nin final maçı FIVB Kulüpler Voleybol Şampiyonası çerçevesinde gerçekleşti. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü ve Vakıfbank'ı bizlere yaşattıkları gururdan dolayı olnalrı yeniden tebrik ediyorum. Eczacıbaşı'nı da şampiyonluğu kazandığı için tebrik ediyorum. Türkiye, voleybol ülkesi. Bu başarıya emek veren herkesi canı gönülden kutluyorum"

“SPORDA ŞİDDET”

Bakan Bak, geçtiğimiz hafta Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili de şunları söyledi:

"Bu trajik olaydan dolayı duyduğumuz üzüntüyü yeniden ifade etmek istiyorum. Dava artık yargıya intikal etmiştir. Tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırıyorum. Şiddet hiçbir alanda kabul edilmez. Bu hedef doğrultusunda çalışalım. porun temelindeki dostluk, barış ve sportmenlik ruhunu savunmak ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmek istiyoruz. Bu temeller üzerine de inşa etmeye devam edeceğiz."