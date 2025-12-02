ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin altyapı ihtiyaçlarına yönelik yatırımları tamamlayıp, altyapı sonrası bozulan cadde ve sokakların yenilenmesine hız verdi. ASAT ekipleri, merkez ve ilçelerde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla yol güvenliği ve konforunu yeniden sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Son 6 yılda gerçekleştirilen çalışmalarla toplam 3 milyon 574 bin 346 metrekare asfalt uygulaması yapıldı ve bu süreçte 1 milyar 318 milyon 274 bin TL tutarında yatırım gerçekleştirildi. ASAT, altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde gecikmeden asfaltlama çalışmalarını hayata geçiriyor.

Konyaaltı'nda kapsamlı yenileme

Çalışmaların en yoğun yürütüldüğü ilçelerden biri Konyaaltı oldu. Tamamlanan altyapı projelerinin ardından başlatılan asfalt seferberliğiyle cadde ve sokaklar kısa sürede yenilenerek vatandaşların mağduriyeti önlendi. ASAT, son 6 yılda Konyaaltı'nda 236 bin 663 metrekare asfalt çalışmasını 92 milyon 532 bin TL maliyetle tamamladı.

İlçenin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahalleleri kapsayan toplam 570 milyon TL tutarındaki yatırım da başarıyla tamamlandı. İçme suyu çalışmaları biten alanlarda ekipler vakit kaybetmeden asfalt uygulamalarına başlayarak bölgenin yol konforunu en kısa sürede eski haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BİR YANDAN KENTİN ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YENİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİRKEN, DİĞER YANDAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SONRASI DEFORME OLAN CADDE VE SOKAKLARI YENİLEYOR